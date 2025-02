Zełenski: Putin chce zrobić z Ukrainy drugą Czeczenię

- Putin nie boi się wojny z Zachodem, boi się załamania gospodarczego i wewnętrznych niepokojów. Jeśli jego gospodarka się załamie, jeśli rosyjskie społeczeństwo się rozpadnie, nie utrzyma władzy. To go naprawdę przeraża - wskazuje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że wybory odbędą się po zakończeniu aktywnej fazy wojny i po zakończeniu stanu wojennego. - Bronimy demokracji, a wybory są niezbędne. Ale bądźmy szczerzy: zakończenie stanu wojennego teraz jest dokładnie tym, czego chce Putin. Jeśli stan wojenny zostanie zniesiony, większość naszej armii wróci do domu, co jest ich prawem. Ale kto wtedy obroni Ukrainę? Bez gwarancji bezpieczeństwa Rosja ponownie dokona inwazji - podkreślał.

- Podczas gdy wsparcie USA nie zostało wstrzymane, opóźnienia lub redukcje mogą prowadzić do strat terytorialnych. Obecnie USA przyczyniają się do około 30 proc. zdolności obronnych Ukrainy. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyśmy stracili te 30 proc. Konsekwencje wykraczałyby poza Ukrainę. Jeśli pomoc USA ustanie, wstrząśnie to europejskimi liderami i osłabi całą koalicję. Nie tylko będziemy zależni od pomocy USA, ale także staniemy w obliczu ryzyka zakłócenia europejskiego wsparcia - uprzedzał ukraiński prezydent.