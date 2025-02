Ukraina chce broni jądrowej. Natychmiastowa reakcja Kremla

Zdaniem ukraińskiego przywódcy byłaby to wystarczająca gwarancja bezpieczeństwa, która powstrzymałaby prezydenta Rosji Władimira Putina przed kolejną agresją.

Zełenski zauważył, że wejście Ukrainy do NATO może się przeciągnąć "na lata lub dekady", co rodzi pytanie, co będzie ją chronić "przed tym złem przez cały ten czas".