Wielka akcja przerzutu imigrantów. Potwierdzają początek procesu w USA

Minister Hegseth już w ubiegłym tygodniu oznajmił, że operacja powiększania ośrodka zatrzymań w Guantanamo, by mógł pomieścić 30 tys. migrantów, została rozpoczęta. Zaznaczył jednak, że będą tam trzymani tymczasowo do czasu deportacji do swoich krajów.

Przeczyło to wcześniejszym słowom prezydenta Trumpa, który uzasadniał konieczność wysyłania migrantów do Guantanamo chęcią zapewnienia, by nie wrócili oni do USA. - Niektórzy z nich są tak źli, że nie ufamy nawet innym krajom, by ich przetrzymywały, bo nie chcemy, by wracali. Więc wyślemy ich do Guantanamo. To od razu podwoi nasze możliwości (...) To jest miejsce, z którego ciężko się wydostać - mówił Trump podczas podpisywania memorandum w tej sprawie.