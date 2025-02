Jedna decyzja Trumpa. 300 tys. ludzi traci status ochronny

Administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła decyzję o odebraniu statusu ochronnego 300 tys. uchodźcom z Wenezueli, co może prowadzić do ich deportacji z USA. Jak podaje "The New York Times", decyzja ta dotyczy osób, które w 2023 r. uzyskały status TPS, chroniący przed deportacją z powodu niebezpieczeństwa w kraju pochodzenia.