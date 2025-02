Stało się. Trump wysłał siły do Guantanamo

"Biały Dom poinformował, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa do bazy Guantanamo na Kubie przybyły dodatkowe siły, by stworzyć tam miejsce dla deportowanych migrantów, którzy tam mają być przetrzymywani " - przekazuje Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA.

- Niektórzy z nich są tak źli, że nie ufamy nawet innym krajom, by ich przetrzymywały, bo nie chcemy, by wracali. Więc wyślemy ich do Guantanamo. To od razu podwoi nasze możliwości (...) To jest miejsce, z którego ciężko się wydostać - oświadczył Trump.