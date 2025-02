Netanjahu poleciał do Trumpa. Jaki ma plan?

Według izraelskich mediów Netanjahu znajduje się jednak pod silną presją ze strony ugrupowań skrajnie prawicowych , które domagają się wznowienia walk po wygaśnięciu pierwszej fazy porozumienia. Siły te grożą, że wycofają się z koalicji lub zagłosują za wotum nieufności, co może doprowadzić do upadku rządu.

Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman as-Sani wezwał Izrael i Hamas do natychmiastowego przystąpienia do rozmów. - Musimy zacząć działać teraz, by osiągnąć porozumienie przed końcem pierwszego etapu - podkreślił. Z kolei wysoki rangą urzędnik Hamasu Taher al-Nunu stwierdził, że organizacja jest gotowa do rozmów, ale "w pełni przygotowana do kontynuowania walk", jeśli negocjacje się nie powiodą.