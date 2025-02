Radiowóz zmieciony z drogi. Szokujące wideo z Czech

Jak przekazuje "Fakt", w radiowozie znajdowało się troje policjantów. Jeden z nich odniósł ciężkie obrażenia i został przetransportowany helikopterem do szpitala w Pradze. Pozostali funkcjonariusze trafili do szpitala z obrażeniami klatki piersiowej.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu w pobliżu miejscowości Přistoupim. Według serwisu indes.cz, kierowca volkswagena transportera nie ustąpił pierwszeństwa radiowozowi, co doprowadziło do zderzenia. Rzeczniczka policji Michaela Richterová poinformowała, że śledztwo przejęła specjalna jednostka Generalnego Inspektoratu Sił Bezpieczeństwa (GIBS).