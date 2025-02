Sejmowa komisja śledcza w piątek o godz. 10.30 miała zaplanowane przesłuchanie posła PiS, b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. Po poniedziałkowym postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie miał on zostać zatrzymany i doprowadzony przed komisję przez policję .

Funkcjonariusze pojawili się w piątek wcześnie rano w Jeruzalu (woj. łódzkie) przed domem b. ministra sprawiedliwości z nakazem doprowadzenia go na przesłuchanie, jednak tam go nie zastali. Później byli też przed jego warszawskim mieszkaniem, ale tam też go nie zastali. Jednak nie każdy wie, że Zbigniew Ziobro urządził się na dobre w Brukseli.