"Przekroczyła pani granice". Ostre spięcie w programie na żywo

Podczas "Śniadania Rymanowskiego" w Polsat News Krzysztof Kwiatkowski skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za brak podpisu pod nowelą ustawy o sporcie . Senator KO stwierdził, że prezydent "wyrzucił ustawę do kosza", co miało uniemożliwić wprowadzenie jawności finansów w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Na te zarzuty odpowiedziała Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, prosząc Kwiatkowskiego, by "nie kłamał". - Przekroczyła pani granice - odpowiedział senator. Paprocka wyjaśniła, że ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego z powodu zapisów dotyczących parytetów płci.

Kwiatkowski pytał, dlaczego prezydent nie skierował do Trybunału Konstytucyjnego tylko kontrowersyjnych przepisów, a całą ustawę. Paprocka tłumaczyła, że prezydent nie ma takiej możliwości. - Prezydent może wskazać, które przepisy budzą jego wątpliwości - ripostował senator.

Dyskusja zaostrzyła się, gdy Paprocka zarzuciła Kwiatkowskiemu hipokryzję w sprawie emerytur . Senator przypomniał o korespondencji dotyczącej nowelizacji świadczeń emerytalnych, co wywołało dalsze napięcia w studiu.

- Jeżeli pan tak bardzo zabiega o te sprawy sportowe, to niech pan wyjdzie do ludzi, do tych emerytów, którym nie opublikowaliście wyroku z czerwca ubiegłego roku, i którzy dalej nie mają podniesionych swoich świadczeń (...). Naprawdę państwa hipokryzją jest już na poziomie Himalajów - stwierdziła Paprocka. W odpowiedzi usłyszała od Kwiatkowskiego, że bije od niej "fałsz i obłuda".