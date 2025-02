Zełenski zaprasza Rubio do Ukrainy. "Zobacz, co zrobiła Rosja"

W połowie stycznia Marco Rubio przedstawił w Senacie swoją wizję dyplomacji, podkreślając, że wojna musi się skończyć. - To, co zrobił Władimir Putin, jest niedopuszczalne, ale wojna musi się skończyć - mówił Rubio. Zaznaczył, że będzie to wymagało "odważnej dyplomacji" i ustępstw z obu stron.

Zełenski w odpowiedzi na te słowa zaprosił Rubio do Ukrainy, by ten mógł na własne oczy zobaczyć skutki rosyjskiej agresji. - Myślę, że naprawdę musi zobaczyć to, co zrobiła tu Rosja - powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z Associated Press.