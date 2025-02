Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- Trump, ze swoim charakterem i uporem, szybko zaprowadzi tam porządek. I wszyscy oni – zobaczycie, stanie się to szybko- wszyscy oni usiądą u nóg swojego pana i będą delikatnie merdać ogonem - stwierdził prowokacyjnie Putin.

- A Trump ma inne wyobrażenia o tym, co jest dobre, a co złe – także w kwestiach polityki genderowej i innych sprawach. I to im się najwyraźniej nie podoba - dodał Putin.