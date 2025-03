Okrągły stół ws. wyborów. Kaczyński straszy powtórką z Rumunii

- To są wyraźne przygotowania do tego, żeby po prostu powtórzyć to, co stało się w Rumunii, to znaczy to jest obrona tego odrażającego tzw. liberalno-demokratycznego, a w istocie antydemokratycznego sytemu przed zmianą, przed obudową demokracji - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był pytany w Sejmie o okrągły stół ws. wyborów w Polsce.