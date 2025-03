Tragiczna śmierć rosyjskiego deputowanego. Kolejny tajemniczy przypadek

Były rosyjski parlamentarzysta i trzykrotny mistrz olimpijski w zapasach Buwajsa Sajtijew zmarł po upadku z okna w Moskwie. Jak podaje "Daily Mail", 50-letni Sajtijew został znaleziony w ciężkim stanie na ziemi przed budynkiem przy ulicy Mińskiej. Został szybko przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Dozorca, który znalazł byłego rosyjskiego posła, powiedział, że nie jest jasne, co się stało, ponieważ nie miał on widocznych śladów krwi ani obrażeń.