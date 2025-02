Śmierć Strojkina. Nikt nie wierzy, że sam skoczył

- Doskonale wiedział, co uznaje za dobre, a co za złe - mówi w rozmowie z Guardianem" Filip Buckup, jeden z przyjaciół 59-latka. Florida Vovsi, również zaprzyjaźniona z muzykiem, dodaje, że Strojkin miał wielkie plany i kochał życie .

Służby przyszły do domu muzyka w związku ze śledztwem, które dotyczyły nielegalnych w państwie Putina darowizn na wojsko ukraińskie. Bliscy podejrzewają, że służby nie przyszły po zeznania, lecz po to, by "pomóc" mu w śmierci. Rodzinie Strojkina nie przekazano ciała zmarłego, co budzi dodatkowe podejrzenia.