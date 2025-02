Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Podczas konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji, podkreślił, że "nie może być mowy o możliwości ustępstw terytorialnych na rzecz Ukrainy". Wypowiedział się również przeciwko udziałowi w rozmowach Europy, która od lat naciska na Rosjan, by wycofali się z Ukrainy i nakłada kolejne sankcje na Moskwę.

Cytowany przez agencję Reuters Ławrow powiedział, że nie wie, jaki wkład mogłyby wnieść kraje europejskie do negocjacji, biorąc pod uwagę "ich stosunek do wojny". Stwierdził w zwyczajowym stylu, czyli propagandowo, że "Europa miała już kilka okazji, by stać się częścią rozmów o rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie".