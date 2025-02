Tusk pokazuje żądania Europy. "Ktoś musi wreszcie powiedzieć"

- Polska ma szczególną rolę do odegrania, bo ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i to niezależnie od tego, kto jest prezydentem. Polska wypełnia standardy natowskie i to z nadwyżką, jeśli chodzi o zbrojenia. Polska jest bardzo zaangażowana -jako państwo sąsiadujące z Ukrainą, ale też z moralnych względów - w pomoc Ukrainie. My mamy tutaj szczególną reputację i musimy odegrać rolę pozytywną. Przez pozytywną rolę rozumiem najbliższą współpracę pomiędzy Polską, Ukrainą, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi, takimi jak Wielka Brytania i Norwegia - mówił szef polskiego rządu przed wylotem do Paryża.