Awartura na żywo. Kamiński zatykał uszy. Olejnik: Niech pan nie krzyczy

Rozmówcy odpowiadali m.in. czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w misji stabilizacyjnej w Ukrainie. Komentowali także wpis Zbigniewa Ziobry, który odnosząc się do słów wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, napisał, że w Polsce został "obalony" prawicowy rząd.

Tę wizytę ostro skrytykował Bartosz Kownacki, twierdząc, że to dowód na to, iż "Niemcy próbują wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce".

- Obecność pana Trzaskowskiego w Monachium. W jakim trybie on tam pojechał? - pytał Kownacki.

- Naprawdę współczuję tym wszystkim, którzy robią kampanię pana Trzaskowskiego. (...) Potem pojechał do Helsinek, gdzie się chwalił tym, jak jest zabezpieczona ochrona bunkrów... - wyliczał Kownacki.

- Ale co to ma do rzeczy? - dopytywał Kamiński.