Siemoniak oburzony zachowaniem TVN24. Lawina komentarzy

Siemoniak był już wtedy wyraźnie zaskoczony obrotem spraw. Widzowie stacji zobaczyli przekaz na żywo z Londynu. To wtedy były szef RARS opuścił brytyjski posterunek policji, w którym codziennie musi się meldować. Jest to środek zapobiegawczy zastosowany przez sąd.

Po dwóch minutach TVN24 wrócił do nadawania "Kropki nad i". - To był Michał Kuczmierowski, który wyszedł z posterunku. Musi się meldować codziennie i wracając do naszego wywiadu... - zaczęła Olejnik.

Siemoniak przerwał dziennikarce. - Zanim wrócimy, powiem, że bardzo mi się nie podoba, że przerywacie państwo wywiad z ministrem spraw wewnętrznych, bo podejrzany o poważne przestępstwa w Londynie ma coś powiedzieć na ulicy. To jest absolutnie poniżej krytyki - mówił zdenerwowany Siemoniak. - Zresztą komukolwiek by państwo przerywali taki wywiad, uważam, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać - dodał.

"Ja tam fanem wielkim Moniki Olejnik nie jestem, czemu wielokrotnie dawałem wyraz, ale ludzie jadący po niej za to, że przerwała rozmowę z ministrem Siemoniakiem, by pokazać Michała Kuczmierowskiego, to zbytnio pojęcia o robieniu telewizji nie mają. Tak, to właśnie prowadząca program w studiu decyduje, że przerywa się rozmowę i przenosi w inne miejsce ;-)) Inna rzecz, że w przenosinach na Kuczmierowskiego nic złego nie ma, przy czym Siemoniak powinien od razu po wypowiedzi Kuczmierowskiego dostać prawo do kontry" - komentuje Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.