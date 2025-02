Michał Kuczmierowski wyszedł z aresztu w Londynie

- Będę chciał wrócić do Polski, moim celem jest oczyszczenie mojego imienia - powiedział Michał Kuczmierowski, były szef RARS, tuż po wyjściu z londyńskiego aresztu, w rozmowie z dziennikarzami m.in. TVN24 i TVP.

- To, co mnie spotkało to ewidentnie fala hejtu, oczerniania. Zaczęła się jeszcze wiele miesięcy przed aresztowaniem. (...) Posłowie PO kłamali na mój temat, ze wyjechałem na Cypr. (...) Czekano z wydaniem nakazu aresztowania aż wyjadę za granicę. (...) Absolutnie nie wierzę w uczciwy proces - zaznaczył.