Zaskakujące ustalenia. Technologia z USA w balonie szpiegowskim z Chin

Według 75-stronnicowego raportu, chiński balon szpiegowski wyposażony był w narzędzia umożliwiające m.in. robienie zdjęć oraz zbieranie danych wywiadowczych. Zawierał on także puste wnęki, w których mogły mieścić się szybowce, wykorzystywane do gromadzenia bardziej szczegółowych informacji.

Co ciekawe, eksperci, którzy badali jego szczątki ustalili, że odnalezione w balonie moduły do komunikacji satelitarnej, czujniki oraz inne technologie pochodziły od co najmniej pięciu amerykańskich przedsiębiorstw.

W ocenie tygodnika, świadczy to o niepowodzeniu wysiłków rządu USA, mających na celu ograniczenie eksportu technologii, która może mieć zastosowanie do celów militarnych, do Chin, będących politycznym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to także kwestii kontroli nad prywatnymi firmami, które sprzedają swoje produkty mające zastosowanie zarówno cywilne, jak i obronne, na całym świecie.