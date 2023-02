Chiński balon zestrzelony. Marynarka USA pokazała szczątki

USA wprost: to chiński balon szpiegowski

Obiekt, który został strącony, jest opisywany przez stronę amerykańską jednoznacznie, jako chiński balon szpiegowski. Pekin utrzymuje, że był to cywilny statek powietrzny używany do badań meteorologicznych, który przypadkowo zboczył z kursu w wyniku działania "siły wyższej". Biden został poinformowany o obecności balonu w amerykańskiej przestrzeni powietrznej we wtorek 31 stycznia. Od tego czasu obiekt był monitorowany.