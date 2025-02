Trump nakłada cła. Jest reakcja Kanady

Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie o nałożeniu 25-proc. ceł na import stali i aluminium. Według danych American Iron and Steel Institute, największymi eksporterami stali w 2024 r. były Kanada (6,5 mln ton), Brazylia (4,5 mln) oraz Unia Europejska). Zdecydowanie największym źródłem aluminium jest zaś Kanada, która odpowiada za ponad połowę całego importowanego do USA aluminium (na miejscu drugim są Zjednoczone Emiraty Arabskie, na trzecim Unia Europejska).

Na decyzję Trumpa zareagował już minister przemysłu Kanady Francois-Philippe Champagne. W swoim oświadczeniu podkreślił, że cła na stal i aluminium z Kanady, kraju, który jest najbliższym sojusznikiem USA, są "całkowicie nieuzasadnione" i wskazał, że z dostaw z Kanady korzysta amerykański przemysł, od sektora obronnego, przez stoczniowy, energetyczny, do motoryzacyjnego.

"Konsultujemy się z naszymi międzynarodowymi partnerami w trakcie sprawdzania szczegółów. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana i wyważona" - napisał Champagne odnosząc się do decyzji Trumpa.

Stanowczo potępił decyzję Trumpa związek zawodowy United Steelworkers (USW). USW to największy związek zawodowym w sektorze prywatnym w całej Ameryce Północnej, w Kanadzie ma ponad 225 tys. członków i ponad 850 tys. w USA i na Karaibach. Dyrektor USW na Kanadę, Marty Warren, określił wprowadzenie ceł jako "bezpośredni atak na pracowników i społeczności". Międzynarodowy przewodniczący USW Dave McCall podkreślił, że to nie Kanada jest problemem, natomiast cła zaszkodzą pracownikom po obu stronach granicy. - USW nadal będzie naciskać na wszystkie szczeble rządu, by podjęły zdecydowane działania - podkreślono w komunikacie.