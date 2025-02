"Bądźcie okrutni". Rosyjskie władze o traktowaniu jeńców

Trzech byłych pracowników Federalnej Służby Więziennej uciekło z Rosji. Złożyli już zeznania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, przedstawili też dokumenty na poparcie swoich słów. Teraz podzielili się z dziennikarzami "The Wall Street Journal" tym, co kazano im robić.

Spotkania te - jak czytamy w "WSJ" - zapoczątkowały prawie trzy lata bezlitosnych i brutalnych tortur ukraińskich jeńców wojennych. "Strażnicy stosowali elektrowstrząsy na genitaliach więźniów aż do wyczerpania baterii. Bili więźniów, aby zadać im maksymalne obrażenia, eksperymentując, jaki rodzaj materiału będzie najbardziej bolesny. Wstrzymywali leczenie, pozwalając na rozwój gangreny i zmuszając do amputacji" - piszą autorzy artykułu.

Według cytowanych przez "WSJ" obrońców praw człowieka oraz byłych strażników więziennych, tortury wobec jeńców były stosowane w celu złamania ich woli do dalszej walki. Ponadto, jak informuje "WSJ" rosyjscy funkcjonariusze wymuszali na Ukraińcach, by przyznali się do popełnienia zbrodni wojennych lub zdradzili tajne informacje, przydatne Rosjanom.