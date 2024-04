Ukraina odsyła jeńców na front. "Krzyki było słychać cały dzień"

Ukraińscy wojskowi, którzy wrócili do domu w ramach wymiany jeńców, często doświadczyli tortur i przemocy seksualnej stosowanych przez rosyjskich porywaczy. "Żołnierze są odsyłani do czynnej służby często bez odpowiedniego leczenia" - alarmuje "The New York Times". - Krzyki było słychać cały dzień - wspominają ukraińscy wojskowi, którzy przeszli przez piekło.