Michał K. znów wnioskował o zwolnienie z aresztu. Sąd zdecydował

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód na wniosek prokuratora zgodził się na aresztowanie Michała K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 2 września został on zatrzymany w Londynie, gdzie trafił do aresztu. Polska zwróciła się o jego ekstradycję.