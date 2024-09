"Polecenia przekazywał na karteczkach". Tak Michał K. kierował RARS

W aktach prokuratury, do których dotarła "GW" czytamy, że kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa 5 lipca 2024 r., podczas posiedzenia sądu w sprawie wniosku o areszt. Areszt zastosowano na dwa miesiące, potem przesłuchano ją pięć razy. Jak pisze prokurator: "złożyła obszerne wyjaśnienia, w których wskazała osoby, na polecenie których działała, które narzucały jej preferencyjne traktowanie określonych podmiotów gospodarczych ". Wskazała też swoją zastępczynię Joannę P. - jako osobę, której "mówiła. jak wygląda sytuacja".

- Michał na kartce pisał przy mnie to, co miał do przekazania. Pisał na przykład nazwę firmy, co oznaczało, kto ma być preferowany, kto ma otrzymywać zamówienie . Na karteczkach Michał zapisywał Szopę, Dominika B., ich firmy Seltet i Stopro, które miały wygrać postępowania - wyjaśniła Justyna G. przed prokuraturą.

- To były małe białe karteczki z kostki lub karteczki żółte, samoprzylepne. Jak zapis na karteczce odczytałam, to K.wkładał je do niszczarki, która stała w jego gabinecie. Kilka karteczek wzięłam do swojego notatnika, później je niszczyłam. Brałam je po to, że jak było więcej danych, to nie byłam w stanie zapamiętać wszystkich szczegółów (...) -dodała podczas innego przesłuchania.