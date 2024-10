5-letnią Sylwię wywieziono z Polski. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań byłego RPD

Początkowo prawo do opieki miała babcia, ale potem ojciec postanowił walczyć o córkę. Skierował sprawę do sądu i wygrał. Sylwia miała trafić do niego. Problem polegał na tym, że mężczyzna nie mógł - lub nie chciał - przylecieć do Polski, by osobiście odebrać dziecko. Gdy do domu dziadków zaczęła pukać policja i kuratorzy, babcia zaczęła się obawiać przymusowego odbioru. Nie chciała wyrywania dziecka z miejsca, w którym się wychowywało, bo wiązałoby się to z kolejną traumą, która musiałaby przeżywać Sylwia. Dlatego babcia wyjechała z wnuczką z Królówki i zaczęły się ukrywać w różnych miastach w Polsce.