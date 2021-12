Michalak: Rzecznik praw dziecka? To nie urząd dla chłopców w krótkich spodenkach

- Rzecznik Pawlak nie wie, co mówi? - dopytywałem. - No, widocznie. Jeśli ktokolwiek z dorosłym relatywizuje przemoc wobec dzieci, to szkodzi dzieciom. Żadna forma przemocy nie jest dobra, nie jest właściwa. Nie ma dobrej przemocy. Każde uderzenie jest niepotrzebne w procesie wychowawczym i nie powinno mieć miejsca. Potwierdzeniem tego, co mówię są wyniki sześciu światowych metabadań, które zostały przeprowadzone w ostatniej dekadzie na tysiącach młodych ludzi. One wszystkie pokazują, jak zgubne w skutkach jest stosowanie nawet lekkich formy przemocy. Ludzie, którzy w dzieciństwie byli bici, częściej mają problemy z późniejszymi związkami, z relacjami z drugim człowiekiem, z własną samooceną, z poczuciem własnej wartości. Po co już na starcie wyposażać człowieka w coś, co będzie mu przez całe życie przeszkadzać? - przekazał pedagog.