Oburzenie po słowach Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak: trzeba rozróżniać klaps od bicia

Nie wolno bić dzieci - mówi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, ale zastrzega, że trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. Sam wspomina, że ojciec sięgał po kary fizyczne. Jego słowa wywołały falę krytycznych komentarzy.

Pawlak o swoje poglądy na temat kar, które stosują rodzice wobec dzieci, pytany był podczas wywiadu dla "Dziennika Gazety Prawnej". Rzecznik praw dziecka wskazywał, że w Polsce co jakiś czas słyszymy o odkryciu przez lekarz w przychodni siniaków czy wielkiego śladu ręki na plecach dziecka.

- Może to był tylko klaps? - zapytała prowadząca wywiad Magdalena Rigamonti. - Klaps nie zostawia wielkiego śladu - odpowiedział Mikołaj Pawlak. Dodał, że trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym bicie.

Rigamonti pytała Mikołaja Pawlaka również o to, czy zdarzyło mu się uderzyć swoich dwóch synów. - Chłopaki czasem dają w kość, ale nie uderzyłem ich. Jednak sam z estymą wspominam to, że dostałem od ojca w tyłek - odpowiedział.

Na uwagę, że czuć w tym "tęsknotę za pruskim wychowaniem" Pawlak, wyjaśnił, że ojciec karał go fizycznie za poważne przewinienia.

"Rzecznik Praw Dziecka w wywiadzie mówi, że klaps to nie bicie a w ciążę zachodzi 300 nieletnich rocznie. Ja nie wiem które z tych twierdzeń bardziej świadczy, że powinien coś tam jeszcze poczytać przed następnymi wizytami w mediach" - oceniła we wpisie na Twitterze Dominika Długosz z "Newsweeka".

Konrad Piasecki z TVN24 także odniósł się do spojrzenia rzecznika na edukację seksualną.

Wielkie, powszechne i naiwne jest przekonanie rodziców, że ich dzieci nie interesują się 'tymi sprawami', a jak się zainteresują to na pewno przyjdą do nich, żeby zapytać. To nie działało tak 40 lat temu, a tym bardziej nie działa dziś" - napisał dziennikarz w tweecie.