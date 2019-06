Morderstwo 10-letniej Kristiny. Groźby pod adresem Jakuba A. w areszcie. Interwencja służb

Morderstwo 10-letniej Kristiny budzi kontrowersje również w Areszcie Śledczym w Świdnicy, gdzie trafił Jakub A. W internecie krążą nagrania, na których słychać, jak więźniowie zareagowali na przyjazd podejrzanego o zabójstwo dziecka. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, funkcjonariusze Służby Więziennej musieli zainterweniować.

W sieci pojawiły się filmy, na których zarejestrowano mury Aresztu Śledczego w Świdnicy. To tam trafił Jakub A., który jest podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. 22-latek spędzi tam trzy miesiące, czekając na proces.

Wirtualna Polska zapytała rzecznika prasowego dyrektora okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, kpt. Mariusza Jastrzębskiego, czy rzeczywiście więźniowie tak agresywnie zareagowali na Jakuba A. Przyznał, że pojawienie się 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-latki wzbudziło "pewne emocje" wśród osadzonych.

- Funkcjonariusze aresztu śledczego zrobili wszystko, żeby zapanować nad nastrojami, przeprowadzili rozmowy z pozostałymi osadzonymi - mówi w rozmowie z WP. Na pytanie, czy taka reakcja osadzonych jest normalna odparł, że "nie należy do normy".

- Jeśli takie sytuacje następują, to stanowczo interweniujemy - zapewnił kpt. Jastrzębski dodając, że bezpieczeństwo Jakuba A. nie jest zagrożone. Jednak na pytanie czy udzielono 22-latkowi dodatkowej ochrony, nie udzielił odpowiedzi.

Morderstwo 10-letniej Kristiny. Zabił z zazdrości?

Jakub A. został zatrzymany przez dolnośląską policję w niedzielę we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia został przewieziony na przesłuchanie do świdnickiej prokuratury. Trwało ono kilka godzin i zostało zakończone przedstawieniem mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Przypomnijmy, że 10-letnia Kristina zaginęła w czwartek w drodze ze szkoły do domu. Natychmiast ruszyły poszukiwania dziewczynki. Jeszcze tego samego dnia wieczorem przerwano je. W pobliskim lesie znaleziono jej ciało. Po sekcji zwłok, która trwała prawie 12 godzin, podano, że oficjalną przyczyną zgonu były "liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi".

Jak ustalił dziennikarz WP Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany był bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka miała stać na drodze do związku. Mężczyzna wykorzystał, że ofiara go znała i dlatego wsiadła z nim do samochodu. 22-latek, jak wynika z ustaleń śledczych, wywiózł ją 5 kilometrów od domu i zadał jej 32 ciosy nożem.