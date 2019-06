Zabójstwo Kristiny. Podejrzany miał oferować 10 tysięcy za jej śmierć

Jak ustaliła WP, podejrzany o zabójstwo Jakub A. szukał kogoś, kto zabije Kristinę. Miał oferować 10 tys. złotych. We wtorek usłyszał drugi dodatkowy zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Według śledczych, Jakub A. składał propozycję mężczyźnie zabicia dziecka ponad miesiąc temu.

– Znalazł jakiegoś faceta na Śląsku, który dostał propozycję, by za ok. 10 tys. zabił dziewczynkę. Ten mężczyzna miał początkowo się zgodzić, ale później się wycofał. Wtedy Jakub A. zdecydował, że sam ją zabije – mówi nam nasze źródło, osoba znająca kulisy sprawy. Nieoficjalnie, mężczyzna który usłyszał propozycję zabójstwa za pieniądze, pochodził z Gliwic.

Informację o osobie, która dostała propozycję zabicia dziewczynki potwierdziła na konferencji prokuratura. - Osoba, która poinformowała służby o Jakubie A. była przez niego namawiana, by zabić. To było ok. miesiąc wcześniej. Osoba zgłosiła to już po zabójstwie. Była to osoba z zewnątrz, posiadająca informacje wskazujące, że to może być ten człowiek - poinformował prokurator Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury.