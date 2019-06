Zabójstwo 10-letniej Kristiny. 22-latek usłyszał drugi zarzut

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy we wtorek do godziny 14 złoży do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla 22-letniego mężczyzny, podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Mężczyzna usłyszał drugi zarzut: podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

We wtorek będzie wniosek o areszt dla 22-latka (Forum, Fot: Jacek Zych)

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ujawnił, że Jakubowi A. został postawiony drugi zarzut: podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

- Z naszych ustaleń wynika, że zabójstwo było zaplanowane i przygotowywane od dłuższego czasu - stwierdził prokurator. Dodaje, że 22-latek przed dokonaniem zabójstwa miał w maju szukać kogoś, kto popełniłby zbrodnię.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Pindera wyjaśnił, że w sobotę do prokuratury zgłosiła się osoba, która poinformowała, że była namawiana do zabójstwa 10-latki. Nie chciał jednak wyjawić, kim ona jest.

22-latek przyznał się do podżegania do zabójstwa. Prokurator nie chciał mówic o motywach zbrodni. Potwierdził jednak ustalenia reportera WP Sylwestra Ruszkiewicza, że dziewczynka dobrze znała swojego oprawcę. _ to dlatego wsiadła z nim do samochodu - przyznał Pindera.

Dzisiaj do godziny 14 prokuratura złoży w sądzie wniosek o trzymiesięczny areszt dla Jakuba A. Podejrzany o zabójstwo 10-latki obecnie zapoznaje się z aktami sprawami - stąd zwłoka w przekazaniu wniosku o areszt. - Jeśli jednak zapoznawanie się z aktami będzie się przedłużać, wniosek i tak trafi do sądu przed 14 - zapowiedział prok. Pindera.

Sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie.

Podczas wizji lokalnej przyznał się do zabójstwa

Jakub A. został zatrzymany przez dolnośląską policję w niedzielę we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia został przewieziony na przesłuchanie do świdnickiej prokuratury. Trwało ono kilka godzin i zostało zakończone przedstawieniem mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego początkowo nie przyznawał się do tego czynu, podał swoją wersję zdarzeń, która następnie była poddana weryfikacji w ramach wizji lokalnej, wykonywanej nie tylko na miejscu zdarzenia, ale obejmującej jego zachowanie także przed, w trakcie oraz po popełnieniu przestępstwa - mówił w poniedziałek po południu o przesłuchaniu 22-latka Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. . - W trakcie tych czynności, wizji lokalnej prowadzonej przez prokuratorów, zmienił zdanie i podał okoliczności zabójstwa, przyznał się do tego czynu i wskazał, jak to przebiegało - tłumaczył Pindera.

Przypomnijmy, że 10-letnia Kristina zaginęła w czwartek w drodze ze szkoły do domu. Natychmiast ruszyły poszukiwania dziewczynki. Jeszcze tego samego dnia wieczorem przerwano je. W pobliskim lesie znaleziono jej ciało.

W piątek przeprowadzono sekcję zwłok 10-latki. Trwała ona blisko 12 godzin. - To były także oględziny zewnętrzne ciała, zabezpieczano dowody - tłumaczył prokurator Marek Rusin. Jak dodał oficjalną przyczyną zgonu były "liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi".