Mrowiny. Ćwiąkalski: przyznanie się do winy podejrzanego nie zaskakuje

22-latek podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny przyznał się do winy. - Zawsze jest tak, że nakłania się podejrzanego, aby powiedział prawdę. To, że się przyznał, nie jest dla mnie zaskoczeniem - mówi w rozmowie z WP prof. Zbigniew Ćwiąkalski.



Według naszego informatora zatrzymany na początku nie przyznawał się do winy. Przez kilka godzin był przesłuchiwany przez prokuratora, jednak z każdą godziną "miękł" . W końcu przyznał się do zamordowania 10-letniej Kristiny. Zapytaliśmy byłego ministra sprawiedliwości, czy jest to standardowa procedura poczas prowadzenia tego typu śledztw.

- Technika przesłuchania jest taka, że na samym początku nie ujawnia się w całości posiadanych dowodów. Z tego co wiem i co czytałem ten mężczyzna przygotował sobie jakieś alibi. Na początku był pewny siebie i przedstawiał swoją wersję. A później gdy przypierano go już do muru bardziej konkretnymi faktami, to mógł się już przyznać - twierdzi Zbigniew Ćwiąkalski.