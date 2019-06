Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Mrowiny wciąż patroluje policja. Cel: odbudować bezpieczeństwo

To już piąty dzień po tragicznej śmierci 10-letniej Kristiny. Mimo upływu czasu wieś stale jest patrolowana przez policję. Każdy podejrzany, kręcący się w okolicy samochód jest sprawdzany. A wszystko po to, by miejscowym przywrócić choć namiastkę bezpieczeństwa.

(WP.PL, Fot: Daniel Gnap)

- Dzień dobry, dokumenty do kontroli poproszę.

- A jaki jest powód zatrzymania?

- Powód związany jest z zabójstwem, o którym państwo dobrze wiecie. A kręcą się państwo po wsi.

Zaburzone bezpieczeństwo

W Mrowinach, nawet pięć dni po tragedii wieś jest ściśle kontrolowana. Patrole policji jeżdżą po mieścinie. Całą dobę pilnują także bloku, w którym mieszkała 10-letnia Kristina z mamą, babcią i dwójką rodzeństwa. Funkcjonariusze nadzorują też okoliczne miejscowości.

Policjanci nie mają ścisłych wytycznych. Jak mówią w rozmowie z Wirtualną Polską, chcą przywrócić mieszkańcom namiastkę bezpieczeństwa, która została im odebrana.

- Mamy pilnować tego terenu - mówi policjant.

- Poczucie bezpieczeństwa tych mieszkańców zostało zaburzone. Pracujemy nad tym, by je odbudować. Pod tym kątem pracujemy - dodaje policjantka.

Strach wśród miejscowych

Wśród miejscowych wciąż jednak panuje strach. Szczególnie o dzieci, których niemal nie ma na ulicach.

- W ogóle dzieci nie ma we wsi. Jest psychoza. Wychodzą tylko z rodzicami. Tymi dziećmi to wszystko żyło. Nie ma kręcenia, nie ma tego gwaru. Nie ma życia. Jest cisza - opowiadała nam kobieta, która pracuje w miejscowym sklepie.

- Jak nie ten, to inny? Przecież żadne kary ich nie odstraszają - skwitowała.