Żałoba po śmierci Kristiny. Nie będzie świętowania zakończenia roku szkolnego

Po śmierci 10-letniej Kristiny Mrowiny przeżywają żałobę. Na środę w szkole podstawowej zaplanowano zakończenie roku szkolnego. Miały być tańce, śpiewy i radość. Wszystko odwołano. We wtorkowy poranek dzieci wraz z rodzicami pójdą na mszę za zmarłą Kristinę. Na miejscu jest reporterka Wirtualnej Polski.

Mrowiny w województwie dolnośląskim. To tu doszło do tragedii, o której mówi cała Polska. 10-latka została brutalnie zamordowana przez 22-letniego mężczyznę. Miasto na moment zamarło.

- Dzieci się boją. Do szkoły nie chodzą, na ulice też nie wychodzą. Nauczyciele powiedzieli rodzicom, by przyprowadzali je pod rękę. Wcześniej chodziły same - mówi nam jedna z mieszkanek wsi.