Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Podejrzany 22-latek to Jakub A. Nowe informacje

Brutalne zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Podejrzany 22-latek to Jakub A. Mieszkał na Partynicach we Wrocławiu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest studentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, mężczyzna w nocy przyznał się do winy. Policja potwierdza te doniesienia.

Dochodzą nowe informacje o podejrzanym. Jak się dowiedziała "Gazeta Wrocławska", 22-latek to Jakub A. Mieszkał z rodzicami na Partynicach we Wrocławiu. Tam został zatrzymany.

Podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny został ujęty w niedzielę wieczorem. Po godz. 20 przewieziono go do Świdnicy na przesłuchanie. Składał wyjaśnienia przez blisko pięć godzin. W nocy usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W nocy przeprowadzono także wizję lokalną z udziałem podejrzanego. Przyznał się do winy.