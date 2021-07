Mateusz Morawiecki odcina się od słów Rzecznika Praw Dziecka na temat szczepień

W trakcie piątkowej konferencji prasowej w Dobrym Mieście Mateusz Morawiecki odniósł się do słów Mikołaja Pawlaka - Rzecznika Praw Dziecka na temat szczepień. - To prywatna opinia, absolutnie nie jest to głos ani naszego rządu, ani naszego obozu politycznego - stwierdził premier.