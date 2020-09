Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos i wywołał burzę. W Poznaniu nic nie wiedzą o zdarzeniu, które przywołał

RPD mówił we wtorek, że edukatorzy seksualni "wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu (...) dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy". Pawlak stwierdził też, że tego typu sytuacje zdarzały się, a ostatnio nawet "rozpisywano je w mediach".

Rzecznik Praw Dziecka o Poznaniu. Ale tam nic nie wiedzą

"Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące sprawy poruszanej przez Rzecznika Praw Dziecka, związanej z podawaniem uczniom środków farmakologicznych zmieniających płeć" - napisała Wirtualnej Polski pytana przez nas rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Poznaniu Karolina Adamska.

Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos. Jest reakcja

- Na terenie Poznania do żadnej z prokuratur nie wpłynęły zawiadomienia o podawaniu dzieciom środków farmakologicznych w szkołach - mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.

- Należy rozróżnić zajęcia z edukacji seksualnej od zajęć antydyskryminacyjnych. Prowadziliśmy w poznańskich szkołach zajęcia antydyskryminacyjne - mówi nam Mateusz Sulwiński prezes stowarzyszenia Grupa Stonewall, które działa na rzecz społecznej równości, niezależnie od wyznania rasy czy orientacji seksualnej. A w Poznaniu co roku organizuje Marsze Równości.

Jak tłumaczy Sulwiński, grupa Stonewall zajęcia antydyskryminacyjne prowadziła w ramach wolontariatu i nie były one obowiązkowe. Teraz z powodu pandemii koronawirusa przestały się odbywać.

- Zajęcia antydyskryminacyjne prowadzimy dla nauczycieli, kuratorów i pedagogów, chodzi m.in. o pracę z młodzieżą LGBT. Organizujemy je jednak poza szkołą, kadrę zapraszamy do stowarzyszenia - wyjaśnia Sulwiński. - Nie wiem skąd wzięły się słowa Rzecznika Praw Obywatelskich - dodaje.

Miasto Poznań finansowało z kolei własny projekt zajęć antydyskryminacyjnych, które prowadzili nauczyciele ze szkoły. "Na żadnych z nich nigdy nie podaje się dzieciom środków farmakologicznych, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Rzecznik Praw Dziecka" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez miasto.

Rzecznik Praw Dziecka krytykowany przez eksperta

- Trudno skomentować słowa Rzecznika Praw Dziecka, urzędnika wysokiej rangi, którego misją powinna być obrona praw dzieci m.in. do edukacji. Jeżeli ktoś ze względów światopoglądowych ma koncepcję, że dzieci nie powinny otrzymywać wiedzy z zakresu seksualności człowieka, to niech jasno powie, że nie akceptuje edukacji seksualnej - mówi w rozmowie z WP pedagog i seksuolog, Zbigniew Izdebski. - Nie można jednak mówić o wyimaginowanych faktach. Nie znam przypadków, w których dzieciom daje się leki na zmianę płci. RPD powinien stać na straży prawa dzieci do wiedzy, która ma być neutralna światopoglądowo - dodaje.