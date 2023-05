Kontrole w szkołach przyjaznych LGBT+? Dyrektorzy oburzeni

- Jeżeli coś, co ma określenie "przyjazne", ma być pod lupą, to co z nieprzyjaznymi? Mamy przyjazne szkoły, szpitale, przychodnie, pokoje przesłuchań dzieci. To z nazwy są miejsca, które zabezpieczają dobro dzieci. Oczywiście, kiedy byłaby konkretna informacja o naruszaniu praw dziecka to trzeba i takie miejsce zobaczyć. Wolałbym jednak, by RPD solidnie przyglądał się miejscom, które są nieprzyjazne dzieciom, w których łamane są ich prawa i gdzie należy naprawdę podejmować interwencje - mówi nam Marek Michalak.