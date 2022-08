Wiceminister Witkowski mówił nieprawdę na temat Gdańska. Dulkiewicz reaguje

Nieprawdziwe słowa wiceministra

- Cztery lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. (...) Dwa lata temu mieliśmy do czynienia w Gdańsku z firmą Saur Neptun Gdańsk, sprzedaną przez panią prezydent Dulkiewicz francuskiemu inwestorowi - mówił Grzegorz Witkowski. Dodał, że prezydenci miast prosili go, by nie przyznawano kar za awarie w oczyszczalniach ścieków.