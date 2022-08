Śnięte ryby w Odrze. Problem poważniejszy, niż zakładano

Od początku sierpnia niepokojące obrazki napływają znad Odry. Blisko dziewięć ton śniętych ryb wyłowiono już z rzeki i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się od relacji wędkarzy w okolicach Głogowa, a później te same zjawisko odnotowano m.in. Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim czy Słubicach. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Greenpeace Polska, by dowiedzieć się, co mogło doprowadzić do skażenia wody w Odrze.