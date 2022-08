Wrzucili psa do wody. Zwierzę zostało uratowane dzięki operatorowi monitoringu

Urzędnicy zabezpieczyli nagrania z monitoringu również z innych miejsc. Dzięki temu dowiedzieli się, że pies był cały czas ze sprawcami. - Niestety, bo jeśli ktoś tak traktuje psa, to jak traktuje rodzinę? Sam od niedawna mam psa i nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego, przecież to rodzina. Nie wiem, jak to określić. To idiotyzm, bandytyzm - dodał prezydent Sosnowca.