Wakacje przetrwania dla góralskich przedsiębiorców. Inflacja ogranicza wydatki turystów

Pracownica jednego ze sklepów z pamiątkami przyznaje, że turyści kupują ich nawet po 10, by po powrocie do domu rozdać je rodzinie. Wybór jest szeroki. Można kupić magnesy ze zdjęciami Tatr, konkretnych szczytów jak Giewont, humorystyczne hasła czy po prosty napis "Tatry" lub "Zakopane". Można je nabyć w cenach od 5 do 20 zł.