Finansowy dramat spółdzielców dopiero przed nami [OPINIA]

Właśnie jest okazja, by się wykazać. Skoro rozwiązaniem na wszelkie bolączki gospodarcze są tarcze, czas zatem na tarczę dla spółdzielni mieszkaniowych. I nie chodzi o to, by komukolwiek dawać pieniądze do kieszeni. Nie chodzi też o to, by wspierać zarządzających. Idzie o to, by uchronić zwykłych Polaków od drastycznych podwyżek, np. poprzez lepszą ofertę od państwowych molochów energetycznych dla spółdzielni mieszkaniowych.