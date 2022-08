"Odpowiemy ogniem zaporowym". Wiemy, co PiS szykuje w sporze z Brukselą

Co planuje PiS?

Możliwość wetowania "zielonych programów", o których mówi Witold Waszczykowski, wymaga wyjaśnienia, czego dotyczy trwający spór o politykę klimatyczną. Chodzi o "Fit for 55", czyli pakiet unijnych aktów prawnych, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku. Zadanie ma zostać wykonane do 2030 r., po to, by w efekcie doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku.