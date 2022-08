Jarosław Kaczyński: Czas na działania nadzwyczajne

Prezes PiS przypomniał swoje słowa wypowiedziane w lipcu na spotkaniu w Płocku. - Powiedziałem w połowie lipca to samo: "No, koniec tego dobrego". I to podtrzymuję. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy. Trzeba było spróbować choćby po to, by sprawa była jasna. I dzisiaj jest jasna, każdy widzi, o co chodzi, jaka to gra - stwierdził były wicepremier.