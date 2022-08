Zebrali pięć ton śniętych ryb. GIOŚ potwierdza, jest zawiadomienie

- W tej sytuacji rzeki Odry prawdopodobnie mamy do czynienia z dopływem substancji zewnętrznej, która spowodowała dotlenienie lub natlenienie tej rzeki, co powoduje duchotę. Tu mieliśmy bardzo duże natlenienie, co wskazuje na substancję zewnętrzną. Nasi pracownicy pod koniec lipca dostali informację, że w okolicach Oławy jest dużo śniętych ryb. Zawiadomili policję i WIOŚ we Wrocławiu. Zawiadomili Polski Związek Wędkarski, który był zobowiązany, by usunąć te ryby. Pomagali nasi pracownicy i wolontariusze. Zebrano ok. pięciu ton śniętych ryb - dodał.