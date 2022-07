Olaf Scholz. Uosobienie niemieckiego stylu polityki

Kiedy we wrześniu 2021 roku SPD wygrywała wybory, nad Szprewą wydawał się dmuchać wiatr zmian. Po czterech kadencjach na emeryturę szła Angela Merkel. Architektem sukcesu socjaldemokratów był Olaf Scholz. - Jeśli ktoś jest zaskoczony jego rządami, to go nie znał - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską Janusz Reiter, były ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie. I dodaje, że ostatnia krytyka Scholza przysłania to, jak bardzo zmieniły się Niemcy w obliczu wojny w Ukrainie.