Czy można kąpać się w Odrze? Pytamy wiceministrów. "Nie rekomenduję" vs. "Można spokojnie wejść"

"Ludzie nie wiedzą, co spowodowało tą katastrofę ekologiczną. Nie wiemy, czy zostały zabezpieczone dowody przestępstwa. Dopiero dziś (w czwartek - red.) Minister Obrony Narodowej zadecydował, że w akcji może wziąć udział wojsko. Za to mieszkańcy i media otrzymały informację, że to także samorządy zrzucają ścieki do rzeki i są odpowiedzialne za zanieczyszczenie...Tymczasem to ludzie, Polki i Polacy, wędkarze, jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Własnym sprzętem odławiają śnięte ryby i próbują ratować to, co uratować się jeszcze da" - napisali w oświadczeniu.