Marsz po Bąkiewicza. "Ziobryści" rywalizują z PiS o poparcie narodowców

"Ziobryści" nie byliby sobą, gdyby z tej sytuacji nie starali się skorzystać. - Zbigniew Ziobro pokazuje Kaczyńskiemu, co może zrobić. Wysyła sygnał: "Posłuchaj, mogę z Bąkiewiczem, mogę z Konfederacją, mogę być po prostu wielki, w związku z tym musisz brać mnie pod uwagę, moje opinie o Unii Europejskiej, o sądach i praworządności". To stroszenie piór przed wyborami - zauważył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu i polityk Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał nasz rozmówca, "jeśli Ziobro myśli racjonalnie, to szuka struktur, na których mógłby się wesprzeć w momencie, kiedy Kaczyński nie weźmie go na listy wyborcze".